Одну первую леди заменили на другую: Зеленский уволил жену Порошенко, взяв на ее место свою супругу

До этого Марина Порошенко ушла с поста руководителя Украинского культурного фонда, объяснив это давлением нынешней власти. Порошенко считает, что инициатива убрать ее со всех должностей исходит от главы государства Владимира Зеленского.

Супруга экс-президента Украины считает, что к ней не может быть профессиональных претензий, но всех не устраивает ее фамилия. Однако отказываться от нее она не собирается.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. Он с большим отрывом обошел своего предшественника и соперника Петра Порошенко. После того, как Зеленский стал главой государства, его супруга Елена завела аккаунт в Instagram. Сейчас на ее страницу подписаны 1,7 млн человек.

СМИ называют Елену Зеленскую самой красивой первой леди в мире, а поклонники постоянно обсуждают ее стильные и элегантные образы.