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Одну первую леди заменили на другую: Зеленский уволил жену Порошенко, взяв на ее место свою супругу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир и Елена Зеленские женаты с 2003 года

Фото: Instagram

Елена Зеленская заняла должность в одном из советов.

Владимир Зеленский уволил жену своего предшественника Петра Порошенко и экс-первую леди Украины Марину Порошенко из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

На эту должность назначили нынешнюю первую леди страны Елену Зеленскую.

До этого Марина Порошенко ушла с поста руководителя Украинского культурного фонда, объяснив это давлением нынешней власти. Порошенко считает, что инициатива убрать ее со всех должностей исходит от главы государства Владимира Зеленского.

Супруга экс-президента Украины считает, что к ней не может быть профессиональных претензий, но всех не устраивает ее фамилия. Однако отказываться от нее она не собирается.

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. Он с большим отрывом обошел своего предшественника и соперника Петра Порошенко. После того, как Зеленский стал главой государства, его супруга Елена завела аккаунт в Instagram. Сейчас на ее страницу подписаны 1,7 млн человек.

СМИ называют Елену Зеленскую самой красивой первой леди в мире, а поклонники постоянно обсуждают ее стильные и элегантные образы.

Фото и видео: Instagram

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