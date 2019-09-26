Супруга Владимира Зеленского восхитила стильным образом в костюме на голое тело

«Такая хорошенькая», «Невероятно красивая», «Мы просто в восторге от Вас, Елена», «На первом фото вы точно как модель выглядите», «Супер! Очень красивая!!!», «Роскошная женщина», «Какая вы красивая!», «Выдержанный деловой стиль и, в то же время, очень женственная», «Очень красивая, что-то невероятное», — восхищаются подписчики Елены Зеленской.

А вам нравится этот образ супруги президента Украины?