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Супруга Владимира Зеленского восхитила стильным образом в костюме на голое тело

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Зеленская на обеде первых леди

Фото: Getty Images

Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди.

В рамках проходящей в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН был организован ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development, одной из самых ярких гостей которого стала супруга президента Украины Елена Зеленская. Жена Владимира Зеленского выбрала для мероприятия нежно-голубой брючный костюм-тройку, который надела на голое тело. «Имела честь принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!», — гласит подпись к фотографиям с торжественного мероприятия.

«Такая хорошенькая», «Невероятно красивая», «Мы просто в восторге от Вас, Елена», «На первом фото вы точно как модель выглядите», «Супер! Очень красивая!!!», «Роскошная женщина», «Какая вы красивая!», «Выдержанный деловой стиль и, в то же время, очень женственная», «Очень красивая, что-то невероятное», — восхищаются подписчики Елены Зеленской.

А вам нравится этот образ супруги президента Украины?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress, Getty Images

Видео: YouTube

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