«Стильная и привлекательная»: в Сети обсуждают красоту Елены Зеленской на новых фото

Владимир Зеленский стал новым президентом Украины в мае 2019 года. Но внимание людей по всему миру приковано не только к избранному главе одного из европейских государств, но и к его супруге Елене.
С тех пор, как она стала первой леди Украины, ее поведение, манеру держаться и стиль изучают до мельчайших подробностей. Ее уже назвали самой красивой женой президента. По мнению многих, 41-летняя Елена Зеленская затмила красотой 49-летнюю Меланию Трамп.
До того, как стать первой леди Елена не вела страницу в Instagram. Но в мае она зарегистрировалась в соцсети и сейчас ее аудитория составляет почти миллион человек. На своей странице Елена Зеленская публикует не только семейные снимки, но и фотографии из деловых поездок.
Новые фото жены президента Украины вновь заставили говорить о ее красоте.
«Восхитительная»,
«Какая красивая первая леди»,
«Не могу перестать любоваться»,
«Леночка Вы шикарна», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А как вы считаете, кто самая красивая первая леди?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Сегодня
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