«Стильная и привлекательная»: в Сети обсуждают красоту Елены Зеленской на новых фото

Владимир Зеленский стал новым президентом Украины в мае 2019 года. Но внимание людей по всему миру приковано не только к избранному главе одного из европейских государств, но и к его супруге Елене.

С тех пор, как она стала первой леди Украины, ее поведение, манеру держаться и стиль изучают до мельчайших подробностей. Ее уже назвали самой красивой женой президента. По мнению многих, 41-летняя Елена Зеленская затмила красотой 49-летнюю Меланию Трамп.