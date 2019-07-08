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«Стильная и привлекательная»: в Сети обсуждают красоту Елены Зеленской на новых фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Елена Зеленская

Фото: Instagram
Снимки сделаны во время поездки в Канаду.

Владимир Зеленский стал новым президентом Украины в мае 2019 года. Но внимание людей по всему миру приковано не только к избранному главе одного из европейских государств, но и к его супруге Елене.

С тех пор, как она стала первой леди Украины, ее поведение, манеру держаться и стиль изучают до мельчайших подробностей. Ее уже назвали самой красивой женой президента. По мнению многих, 41-летняя Елена Зеленская затмила красотой 49-летнюю Меланию Трамп.

До того, как стать первой леди Елена не вела страницу в Instagram. Но в мае она зарегистрировалась в соцсети и сейчас ее аудитория составляет почти миллион человек. На своей странице Елена Зеленская публикует не только семейные снимки, но и фотографии из деловых поездок.

Новые фото жены президента Украины вновь заставили говорить о ее красоте.

«Восхитительная»,

«Какая красивая первая леди»,

«Не могу перестать любоваться»,

«Леночка Вы шикарна», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А как вы считаете, кто самая красивая первая леди?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Сегодня

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