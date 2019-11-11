41-летняя Елена Зеленская с семьей появились на обложке журнала Vogue
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Декабрьский номер украинского выпуска журнала Vogue украсила семья президента Владимира Зеленского. На одной из обложек семья позировала в полном составе, на двух других Елена блистает в одиночестве.
В продажу журнал поступит 18 ноября. «Vogue UA стал первой медиаплатформой, с которой Елена Зеленская поделилась стратегическими планами в новом статусе. Свою миссию она видит не только в том, чтобы сопровождать мужа в официальных поездках и вести светские разговоры с супругами мировых лидеров: первая леди чувствует в себе силы помочь тем, кто остро нуждается в поддержке», — говорится в анонсе к выходу номера.
Главный редактор украинского выпуска журнала Филипп Власов отметил, что три обложки сделали для того, чтобы показать Елену Зеленскую в разных качествах.
«На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную», — рассказывает Филипп Власов.
Для работы над проектом издание пригласило фотографа из Нидерландов Пола Беллаарта.
А какая обложка вам понравилась больше?
Фото: Instagram
Видео: Vogue UA
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