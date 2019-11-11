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41-летняя Елена Зеленская с семьей появились на обложке журнала Vogue

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир и Елена Зеленские

Фото: Instagram

Издание показало фотографии трех фотосессий с первой леди Украины.

Декабрьский номер украинского выпуска журнала Vogue украсила семья президента Владимира Зеленского. На одной из обложек семья позировала в полном составе, на двух других Елена блистает в одиночестве.

В продажу журнал поступит 18 ноября. «Vogue UA стал первой медиаплатформой, с которой Елена Зеленская поделилась стратегическими планами в новом статусе. Свою миссию она видит не только в том, чтобы сопровождать мужа в официальных поездках и вести светские разговоры с супругами мировых лидеров: первая леди чувствует в себе силы помочь тем, кто остро нуждается в поддержке», — говорится в анонсе к выходу номера.

Главный редактор украинского выпуска журнала Филипп Власов отметил, что три обложки сделали для того, чтобы показать Елену Зеленскую в разных качествах.

«На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную», — рассказывает Филипп Власов.

Для работы над проектом издание пригласило фотографа из Нидерландов Пола Беллаарта.

А какая обложка вам понравилась больше?

Фото: Instagram

Видео: Vogue UA

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