41-летняя Елена Зеленская с семьей появились на обложке журнала Vogue

В продажу журнал поступит 18 ноября. «Vogue UA стал первой медиаплатформой, с которой Елена Зеленская поделилась стратегическими планами в новом статусе. Свою миссию она видит не только в том, чтобы сопровождать мужа в официальных поездках и вести светские разговоры с супругами мировых лидеров: первая леди чувствует в себе силы помочь тем, кто остро нуждается в поддержке», — говорится в анонсе к выходу номера.