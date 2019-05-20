«Самый красивый президент и первая леди»: Елена Зеленская завела Instagram и покорила всех фотографиями с мужем

В этот понедельник, 20 мая, на одного пользователя Instagram стало больше. Первая леди Украины Елена Зеленская завела блог и поделилась в нем фотогафиями с первой совместной фотосессии с мужем в новом статусе.
Подписчики в восторге от стиля и яркой внешности супругов.
Свой блог Елена завела через несколько часов после инаугурации мужа — избранного президента Украины, 41-летнего Владимира Зеленского. Во время торжественной церемонии он распустил Верховную раду, исполнив одно из своих предвыборных обещаний. Новые выборы могут пройти в середине июля, сообщает РБК.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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