Инсайдеры говорят: Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро станут родителями

В Сети снова обсуждают беременность Ксении Собчак. Причиной оказалось сообщение инсайдера, пожелавшего остаться неизвестным. Данные быстро разлетелись по Telegram-каналам, а затем — стали появляться в разного рода сетевой прессе.

Округлившийся животик Ксении Собчак обсуждают давно. Однако на некоторых фото и видео он время от времени исчезает.

Что это — беременность или лишняя порция пасты, спорт, удачная одежда, фотошоп — покажет время.