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Ксения Собчак начала фотошопить живот на фоне слухов о ее второй беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения на «Кинотавре»

Фото: Пресс-служба

Теледива пока отрицает, что ждет малыша.

Ксения Собчак и Константин Богомолов уже на этой неделе, 13 сентября, станут мужем и женой. Для каждого из них брак станет вторым.

Ксения Собчак глазами Константина Богомолова

Как только стало известно, что телеведущая и режиссер собираются пожениться появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка. К телеведущей стали присматриваться еще пристальней, чем раньше. Сами влюбленные на этот счет долго молчали. Но внезапно Собчак дала комментарий телеграм-каналу «Татлер-батлер», отметив: «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».

Однако, на ее странице в Instagram появилась нова фотография, на которой отчетливо видны следы фотошопа в районе живота. Напротив тела телеведущей «поплыла» стена, что говорит о том, что фотографию меняли.

Фото: Instagram

Напомним, У Собчак и ее экс-супруга Максима Виторгана есть сын Платон, которому осенью исполнится три года, а у Богомолова и его бывшей жены Дарьи Мороз растет 9-летняя дочь Аня.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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