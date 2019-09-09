Ксения Собчак начала фотошопить живот на фоне слухов о ее второй беременности

Ксения Собчак и Константин Богомолов уже на этой неделе, 13 сентября, станут мужем и женой. Для каждого из них брак станет вторым.
Как только стало известно, что телеведущая и режиссер собираются пожениться появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка. К телеведущей стали присматриваться еще пристальней, чем раньше. Сами влюбленные на этот счет долго молчали. Но внезапно Собчак дала комментарий телеграм-каналу «Татлер-батлер», отметив: «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».
Однако, на ее странице в Instagram появилась нова фотография, на которой отчетливо видны следы фотошопа в районе живота. Напротив тела телеведущей «поплыла» стена, что говорит о том, что фотографию меняли.
Фото: Instagram
Напомним, У Собчак и ее экс-супруга Максима Виторгана есть сын Платон, которому осенью исполнится три года, а у Богомолова и его бывшей жены Дарьи Мороз растет 9-летняя дочь Аня.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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