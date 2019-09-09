Ксения Собчак начала фотошопить живот на фоне слухов о ее второй беременности

Как только стало известно, что телеведущая и режиссер собираются пожениться появились слухи, что Ксения ждет второго ребенка. К телеведущей стали присматриваться еще пристальней, чем раньше. Сами влюбленные на этот счет долго молчали. Но внезапно Собчак дала комментарий телеграм-каналу «Татлер-батлер», отметив: «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».

Однако, на ее странице в Instagram появилась нова фотография, на которой отчетливо видны следы фотошопа в районе живота. Напротив тела телеведущей «поплыла» стена, что говорит о том, что фотографию меняли.