Константин Богомолов о предстоящей свадьбе с Ксенией Собчак: «Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда»

«У меня очень простая позиция по этому вопросу: я не комментирую личную жизнь. Я — публичный человек, Ксения — тоже. И события, которые с нами происходят, так или иначе становятся предметом публичного обсуждения. К сожалению. Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда. Приходит такой момент, когда ты не боишься сказать этого слова», — признался режиссер в интервью «МК», называя Ксению «будущей женой».

«К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать», — разоткровенничался он.

«Ксения — один из самых тонких, ранимых, талантливых людей, которых я знаю. Она — фантастическая мама, удивительный друг, и вопрос не к ней или ко мне (какие мы с ней), а вопрос к людям: могут ли они увидеть в человеке суть? И вообще, кто я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом со мной», — подытожил Константин.