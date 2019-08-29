Ксения Собчак в «латексном» платье взбудоражила публику: «А где живот?»

«Хороша чертовка», «Не только хороша собой, но и чертовски умна», «Где так ходить учили?», «Людмила Прокофьевна, ты ли это?», «Вы же виляете бёдрами как непристойная женщина (с)», «Ну не вышли вы ни фигурой ни лицом чтоб быть моделью», — обсуждают подписчики.

«А где живот?», «Где же ваш беременный живот? Который уже несколько дней обсуждают в интернете», — удивляются они.

А вы видите живот, или это — выдумки журналистов?