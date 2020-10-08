Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк

Накануне, 7 октября, Нобелевской премии по химии удостоились сразу две женщины. Американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье получили ее за метод редактирования генома, похожий на «молекулярные ножницы».

Напомним, в 2020 году премию вручают онлайн из-за ограничений связанных с коронавирусом. Церемония, которую покажут по телевидению, пройдет 10 декабря — в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Каждый обладатель Нобелевской премии в этом году получит выплату - десять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

В 2020 году президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявка на выдвижение российского лидера поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября. 8 октября британский принц, герцог Кембриджский Уильям учредил «Нобелевскую премию» в сфере экологии с фондом в 50 миллионов фунтов стерлингов.