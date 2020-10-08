Нобелевскую премию по химии получили две женщины впервые за ее 119-летнюю историю

«Этот генетический инструмент обладает огромной силой, затрагивающей всех нас, - объяснил председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон. - Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур, станет началом революционных методов лечения».

Профессор Густафссон уточнил, что в результате любой геном теперь можно редактировать, «чтобы исправить генетические повреждения». Председатель Нобелевского комитета по химии предупредил, что «огромная мощь этой технологии означает, что люди должны использовать ее с большой осторожностью», потому что «это метод, который предоставит человечеству большие возможности».