Нобелевскую премию по химии получили две женщины впервые за ее 119-летнюю историю
Фото: @NobelPrize
Общее количество женщин, получивших Нобелевскую премию за все время существования, увеличилось с пяти до семи. Американский биохимик Дженнифер А. Дудна и французский микробиолог Эммануэль Шарпантье разработали метод редактирования генома, похожий на «молекулярные ножницы», который обещает однажды вылечить генетические заболевания. Победителей объявили 7 октября, в Стокгольме.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD
При этом открытие было сделано случайно. Изучая бактерию Streptococcus pyogenes, Шарпантье выявила молекулу - часть древней иммунной системы микробов. В этой системе компоненты умели бороться против вирусов, будто разрезая их ДНК.
«Этот генетический инструмент обладает огромной силой, затрагивающей всех нас, - объяснил председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон. - Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур, станет началом революционных методов лечения».
Профессор Густафссон уточнил, что в результате любой геном теперь можно редактировать, «чтобы исправить генетические повреждения». Председатель Нобелевского комитета по химии предупредил, что «огромная мощь этой технологии означает, что люди должны использовать ее с большой осторожностью», потому что «это метод, который предоставит человечеству большие возможности».
Фото: Twitter / @NobelPrize, pexels.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!