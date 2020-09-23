Церемонию вручения Нобелевской премии отменили впервые с 1944 года
Фото: Global Look Press
Организаторы уточнили, что изменения касаются церемонии вручения наград, а также Нобелевского банкета, которые ежегодно проходят в Стокгольме. При этом чествование самых выдающихся ученых и общественных деятелей отменено впервые с 1944 года, то есть за 86 лет. Тогда премии не вручали из-за Второй мировой войны.
«Нынешние обстоятельства при продолжающейся пандемии означают, что это будет уникальный год в истории Нобелевской премии», - говорится в официальном заявлении Нобелевского комитета.
Фото: Global Look Press
Вместо привычного формата премии вручат во время телевизионной церемонии. Зрителей ждут онлайн-включения с разных уголков света. Как уточнили организаторы, суть в том, чтобы медали и дипломы в этому году нашли своих обладателей без каких-либо опасений, связанных с распространением COVID-19.
Ранее руководитель Нобелевского института в Норвегии Олав Нельстад обещал, что церемония вручения премии состоится как обычно, 10 декабря. Он анонсировал, что чествование пройдет менее широкомасштабно из-за пандемии.
Лауреаты Нобелевской премии 2020 года станут известны в октябре. Напомним, Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года.
Фото: Global Look Press
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