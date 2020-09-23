Церемонию вручения Нобелевской премии отменили впервые с 1944 года

Организаторы уточнили, что изменения касаются церемонии вручения наград, а также Нобелевского банкета, которые ежегодно проходят в Стокгольме. При этом чествование самых выдающихся ученых и общественных деятелей отменено впервые с 1944 года, то есть за 86 лет. Тогда премии не вручали из-за Второй мировой войны.

«Нынешние обстоятельства при продолжающейся пандемии означают, что это будет уникальный год в истории Нобелевской премии», - говорится в официальном заявлении Нобелевского комитета.