Мужчина похитил брендовые сумки из квартиры на 17 млн рублей

В полицию обратилась 51-летняя жительница района Раменки. Москвичка рассказала, что по возвращению домой обнаружила: в ее квартире на Мичуринском проспекте побывал вор. Он похитил дорогостоящие сумки различных брендов. Общую стоимость похищенного имущества жительница столицы оценила в 17 миллионов рублей. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий молодой человек. Парень находился в гостях у родственника пострадавшей. Воспользовавшись удобным моментом, он вынес из квартиры дорогостоящие аксессуары. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже (статья 158 УК РФ).