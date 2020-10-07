Мужчина похитил брендовые сумки из квартиры на 17 млн рублей
Фото: pexels.com
В полицию обратилась 51-летняя жительница района Раменки. Москвичка рассказала, что по возвращению домой обнаружила: в ее квартире на Мичуринском проспекте побывал вор. Он похитил дорогостоящие сумки различных брендов. Общую стоимость похищенного имущества жительница столицы оценила в 17 миллионов рублей. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий молодой человек. Парень находился в гостях у родственника пострадавшей. Воспользовавшись удобным моментом, он вынес из квартиры дорогостоящие аксессуары. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже (статья 158 УК РФ).
Нередко в Москве жертвами воров становятся известные персоны. Так, Федор Бондарчук и Евгений Миронов пострадали от злоумышленника, укравшего на съемочной площадке программы «Кино в деталях» их телефоны. Владимира Кузьмина обокрали на 11 миллионов рублей. Анастасия Заворотнюк стала жертвой вора-домушника, который пробрался в ее семейный особняк в Новой Москве. Она лишилась миллиона рублей.
Напомним, в 2019 году неуловимая охотница за модной одеждой обокрала несколько магазинов на 275 тысяч рублей и избежала наказания. 34-летняя Лорен Эндрюс не смогла побороть страсть к стильным новинкам, поэтому обокрала несколько магазинов в одном из торговых центров Манчестера. Несмотря на 26 случаев нарушения, суд постановил, что Эндрюс нуждается в помощи специалистов. Девушке дали шанс, а в качестве наказания назначили выплату компенсации пострадавшим магазинам.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!