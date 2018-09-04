Анастасию Заворотнюк обокрали на 1 миллион рублей

Российские СМИ сообщили о крупной краже, произошедшей в ночь на 4 сентября в особняке в Новой Москве. Жертвами злоумышленника стали актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Причем, как рассказал спортсмен газете «Московский комсомолец», он столкнулся с вором на первом этаже дома, однако не смог его задержать.

«Я увидел фигуру незнакомца со спины, он что-то искал в тумбочке, — заявил Петр в интервью. — Я закричал на него что есть силы. Этот тип вздрогнул и бросился наутек к черному выходу. Я уже приготовился схватиться с ним врукопашную, кинулся в погоню, но он в тот момент уже бежал в сторону леса, и его было не догнать».