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Анастасию Заворотнюк обокрали на 1 миллион рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала жертвой вора-«домушника», который пробрался в ее семейный особняк в Новой Москве.

Российские СМИ сообщили о крупной краже, произошедшей в ночь на 4 сентября в особняке в Новой Москве. Жертвами злоумышленника стали актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Причем, как рассказал спортсмен газете «Московский комсомолец», он столкнулся с вором на первом этаже дома, однако не смог его задержать.

«Я увидел фигуру незнакомца со спины, он что-то искал в тумбочке, — заявил Петр в интервью. — Я закричал на него что есть силы. Этот тип вздрогнул и бросился наутек к черному выходу. Я уже приготовился схватиться с ним врукопашную, кинулся в погоню, но он в тот момент уже бежал в сторону леса, и его было не догнать».

Грабителю удалось унести из дома Заворотнюк и Чернышева два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами и 20 тысяч рублей. Общий ущерб, по оценке знаменитой пары, составил более 1 миллиона рублей. Полицейские уже ищут преступника, и есть подозреваемая соучастница — новая горничная, которая сейчас находится в Нижнем Новгороде у родственников.

Фото и видео: Instagram

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