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Федора Бондарчука и Евгения Миронова одновременно обокрали на съемочной площадке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Миронов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press

Вор находился на территории в течение часа.

Федор Бондарчук и Евгений Миронов стали жертвами злоумышленника, укравшего на съемочной площадке программы «Кино в деталях» их телефоны, сообщает телеграм-канал BAZA.

Первым пропажу заметил Федор Бондарчук, он сразу вызвал на место полицию. Во время допроса очевидцев стало известно, что из гримерки Евгения Миронова пропал и его iPhone. Но актер уехал с площадки и не стал писать заявление в полицию.

Ущерб, нанесенный актерам, составил 130 тысяч рублей.

Полиция в совершении преступления подозревает парня, который пробыл на объекте больше часа. Никто не стал бить тревогу, потому что вора приняли за работника.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Kinopoisk.ru

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