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Неуловимая охотница за модной одеждой обокрала несколько магазинов на 275 000 рублей и избежала наказания

34-летняя Лорен Эндрюс не смогла побороть страсть к стильным новинкам, поэтому обокрала несколько магазинов в одном из торговых центров Манчестера. Среди модных трофеев девушки полиция обнаружила одежду, парфюмерию и не только.

Парфюмерный магазин лишился продукции на £2360 (около 193 500 рублей), как сообщает Daily Mail. Бутик Victoria’s Secret пострадал меньше, на £1000 (82 000 рублей) — Лорен явно пришлись по душе легинсы и футболки. После этого охотница за трендами была задержана. Как оказалось, история воровства Эндрюс продолжается уже 10 лет, и за это время она не раз попадала в зал суда. Один из самых громких случаев в ее сомнительной карьере — кража стоковой одежды на £8000 (более 650 000 рублей) и сумки из бутика Burberry, стоимостью £1480 (около 121 000 рублей).

Лорен рассказала в суде историю о том, что воровство — вынужденная мера, чтобы оплачивать номер в гостинице, где она скрывалась от экс-бойфренда. Несмотря на 26 случаев нарушения, суд постановил, что Эндрюс нуждается в помощи специалистов. Девушке дали шанс, а в качестве наказания назначили выплату компенсации пострадавшим магазинам.

Фото: Vostock-photo, Twitter

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