Неуловимая охотница за модной одеждой обокрала несколько магазинов на 275 000 рублей и избежала наказания

Парфюмерный магазин лишился продукции на £2360 (около 193 500 рублей), как сообщает Daily Mail. Бутик Victoria’s Secret пострадал меньше, на £1000 (82 000 рублей) — Лорен явно пришлись по душе легинсы и футболки. После этого охотница за трендами была задержана. Как оказалось, история воровства Эндрюс продолжается уже 10 лет, и за это время она не раз попадала в зал суда. Один из самых громких случаев в ее сомнительной карьере — кража стоковой одежды на £8000 (более 650 000 рублей) и сумки из бутика Burberry, стоимостью £1480 (около 121 000 рублей).