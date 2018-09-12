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Владимира Кузьмина обокрали на 11 миллионов рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кузьмин

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63-летний Владимир Кузьмин стал жертвой грабителей. Преступники обнесли его дом в Солнечногорске, пока сам артист был на гастролях.

12 сентября Telegram-канал Mash сообщил о краже в доме певца Владимира Кузьмина в подмосковном Солнечногорске. По данным издания, ущерб составил около 11 миллионов рублей: деньги лежали в сейфе, который вынесли злоумышленники.

Самого Владимира Борисовича в момент ограбления в доме, к счастью, не было — сейчас он находится на гастролях.

Напомним, в этом году музыкант развелся с супругой Екатериной после 17 лет брака и, по слухам, уже успел найти новую любовь. Избранницей рокера стала молодая блондинка по имени Светлана, и, говорят, пара практически неразлучна. Вполне возможно, что девушка находилась рядом с возлюбленным и на этих гастролях.

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Alexander Keltik, Evguenii Matveev, Svetlana Maltseva / Global Look Press

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