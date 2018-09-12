Владимира Кузьмина обокрали на 11 миллионов рублей

12 сентября Telegram-канал Mash сообщил о краже в доме певца Владимира Кузьмина в подмосковном Солнечногорске. По данным издания, ущерб составил около 11 миллионов рублей: деньги лежали в сейфе, который вынесли злоумышленники.

Самого Владимира Борисовича в момент ограбления в доме, к счастью, не было — сейчас он находится на гастролях.