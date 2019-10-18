Поклонники 53-летней Синди Кроуфорд не узнали ее на обложке Harper’s Bazaar
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/globallookpress
Фото с обложки нового номера Harper’s Bazaar (Германия) удивило поклонников Синди Кроуфорд.
«Все еще восхитительна», «Самая красивая женщина во все времена», «Эта женщина не похожа на тебя, моя любовь», «Фото какого года?», «О чем думали редактор и визажист?! Ты восхитительна, но они сделали тебя ужасной», «Эта обложка отвратительна! Синди восхитительна, и будет такой всегда, я шокирован этой фотографией», — обсуждают в комментариях.
Кроуфорд — икона эпохи супермоделей — по сей день сохранила стройную фигуру и моложавый вид. Поклонники модели уверены: ей вовсе не нужен фотошоп. Согласны с ними?
Фото и видео: globallookpress, instagram
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