69-летний Ричард Гир снова стал отцом

Несколько дней назад 69-летний Ричард Гир и его 35-летняя супруга Алехандра Сильва стали родителями, передает испанский журнал Holla!. Прессе об этом радостном для пары событии стало известно лишь в этот понедельник, 11 февраля.

Алехандра родила сына. Малыш, имя которого родители пока не называют, появился на свет в Нью-Йорке. Он стал первым ребенком пары: и у Ричарда, и у Алехандры есть дети от предыдущих браков.

Ричард Гир принимает участие в воспитании 18-летнего сына Гомера, родившегося в браке с бывшей моделью Кэри Лоуэлл. Всего до встречи с испанкой Гир был женат дважды: на матери сына и супермодели Синди Кроуфорд. У Алехандры Сильвы есть пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений.

Пара оберегает подробности своих отношений от прессы. Намного больше внимания они уделяют благотворительности.