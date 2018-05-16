68-летний Ричард Гир сыграл свадьбу с 35-летней Алехандрой Сильвой и показал первые фото

В эту субботу, 12 мая, 68-летний актер Ричард Гир и его 35-летняя возлюбленная Алехандра Сильва тайно сыграли свадьбу. О важном событии в жизни пары поклонники актера узнали из прессы: Гир передал права на освещение мероприятия испанскому журнау HOLA!
Невеста в платье цвета топленого молока и счастливый жених в фраке и линзах позировали для обложки издания:
Пара документально оформила свои отношения еще в апреле, передают СМИ. Праздник для родных и близких было решено устроить отдельно.
Церемония, которая проходила по всем правилам буддизма, состоялась в пригороде Нью-Йорка.
Для Гира этот брак стал третьим по счету. Его предыдущими женами были супермодель Синди Кроуфорд и актриса Кэри Лоуэлл. Для Сильвы он стал вторым. Ее предыдущим избранником был сын миллионера Роберт Фридланд.
Фото: globallookpress