68-летний Ричард Гир сыграл свадьбу с 35-летней Алехандрой Сильвой и показал первые фото

В эту субботу, 12 мая, 68-летний актер Ричард Гир и его 35-летняя возлюбленная Алехандра Сильва тайно сыграли свадьбу. О важном событии в жизни пары поклонники актера узнали из прессы: Гир передал права на освещение мероприятия испанскому журнау HOLA!

Невеста в платье цвета топленого молока и счастливый жених в фраке и линзах позировали для обложки издания: