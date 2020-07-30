Михаила Ефремова лишили свободы на шесть месяцев: их актер проведет дома в ожидании решения суда

В четверг, 30 июля, состоялось заседание по делу о ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова. Пресненский суд Москвы решил продлить актеру домашний арест до 22 января следующего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелы Кокая.

«Пресненским районным судом Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — цитирует агенство.

Напомним, что 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм. На момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно информации СМИ, в его крови были найдены следы наркотических средств. Позже артист свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать строгого наказания.