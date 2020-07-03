Ефремов заявил о своей невиновности через адвоката: «Преступление не совершал, в ДТП участвовала его машина»
Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress
8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм.
На момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно информации СМИ, в его крови были найдены следы наркотических средств. Позже артист свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать строгого наказания.
В пятницу, 3 июля, адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП.
«Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», — прокомментировал он телеканалу «Москва 24».
Фото и видео: Globallookpress, Instagram
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