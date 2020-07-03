Ефремов заявил о своей невиновности через адвоката: «Преступление не совершал, в ДТП участвовала его машина»

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм.

На момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно информации СМИ, в его крови были найдены следы наркотических средств. Позже артист свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать строгого наказания.