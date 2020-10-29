Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

В июне 2020 года Кристина Асмус огорошила поклонников новостью: она и Гарик Харламов расстались после 8 лет брака. «Я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — сказала тогда Асмус.

И теперь, четыре месяца спустя стало известно, что Асмус и Харламов развелись официально. Как сообщил Mash, брак расторг мировой суд. Процесс растянулся, так как экс-супругам все время давали время на примирение, но его не случилось. На заседании Кристина и Гарик не ходили, их интересы представляли адвокаты.

По решению суда дочь Настя будет жить с матерью. Но вопрос с разделом имущества, по данным источника, пока не решен. Скорее всего, о том, что достанется каждому из знаменитостей, будут решать на отдельных слушаниях.

Ранее Кристина Асмус заявляла, что решение о расставании принимала она, но позже сообщалось, что на развод подал Гарик Харламов.

В одном из интервью звезда Comedy Club рассказал, что после расставания сохранил хорошие отношения с бывшей женой. «Люди разводятся каждый день. В этом нет ничего сверхъестественного», — отметил он.

Дочь Харламова и Асмус Настя до сих пор не знает об их разводе. «Скажем ей позже, чтобы не травмировать», — пояснили родители.