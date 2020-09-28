«О женитьбе спросите года через три»: Харламов рассказал об отношениях с Асмус

Гарик Харламов перед премьерой сериала «Гусар», где он исполнил главную роль, дал интервью изданию Peopletalk, и рассказал об отношениях, в которых они остались с Асмус.

Он заявил, что не видит в этом ничего плохого и даже готов на эту тему шутит — люди разводятся каждый день, и он не видит в этом ничего сверхъестественного. С Кристиной Асмус они расстались хорошо, и общаются, как коллеги – даже работают на одних проектах.

Кроме того, у них есть общий интерес — дочь Настя. С ней Харламов старается проводить много времени, хотя признается, что ему сложно быть с ней строгим, и эта роль лежит на матери.

Девочку Харламов оценивает, как очень самостоятельную девочку.

«Недавно спрашиваю: «Насть, что тебе привезти?» Она говорит: «Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…» Она молодец».

На 1 сентября Харламов сам водил дочку в первый класс — мама была вынуждена пропустить знаменательную дату, так как была занята на проекте «Золото Геленджика» от ТНТ.