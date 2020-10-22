«Мы скажем ей позже»: дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова до сих пор не знает про развод родителей

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов», — говорит Харламов и признается, что Настя пока не знает, что родители разошлись.

Пара планирует поставить дочку в известность, но сделать это хотят аккуратно, чтобы не травмировать. Сейчас Настя живет вместе с Асмус, которая находится на карантине — у нее был диагностирован коронавирус. Сама актриса утверждает, что держится от ребенка на расстоянии.