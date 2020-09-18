Елена Малышева тайно женила сына в Америке

Этим летом звезда «Первого канала» Елена Малышева женила младшего сына Василия. Торжество прошло в США, избранницей 29-летнего наследника звездной фамилии стала его соотечественница. Ведущая шоу «Жить здорово!» не стала сразу делиться радостью - возможно, опасалась критики, ведь многим пришлось отменить свои планы из-за пандемии. К тому же ее дети - далеко не публичные люди. Но теперь гордая мать решила рассказать о пополнении в своем большом семействе.

«На нашей женился, на хорошей девочке! Торжества в ресторанах, отмечания праздников, на которых собираются гости — в Америке теперь запрещены из-за пандемии. Поэтому отмечали в узком семейном кругу», — цитирует Елену «КП». Известно, что Василий работает адвокатом, незадолго до свадьбы он переболел коронавирусом.

Старший сын Малышевой, 32-летний Юрий, женат уже давно. У него трое детей - 5-летний Юрий, 2-летний Артур и малышка Анечка, которая также родилась в разгар пандемии. Знакомиться с внучкой телеведущая также летла в Америку.

«Мой сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей», - рассказывала она.

Редакция Passion.ru поздравляет Елену с радостными событиями!