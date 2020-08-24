Елена Малышева снова стала бабушкой и показала нежное видео: «Первая девочка в нашей семье»

«В нашей семье большая радость. У нас родилась внучка. Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать на Белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать! Мы очень-очень ждали тебя! Будь здорова и счастлива, наша милая девочка! Мир прекрасен! Твой старший брат написал тебе письмо. Ему 5,5 лет, и он уже умеет писать. Младший брат пока не пишет и называет тебя "Няня". Ему два годика. И это нормально. Мы уверены, что вы все будете самыми лучшими друзьями. Любим вас всех! P.S. Спасибо всем, кто меня поздравил и поздравит еще. Я действительно счастлива», - поделилась телезвезда в своем блоге.