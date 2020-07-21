Мимими дня: Елена Малышева показала, как младший внук боится задувать свечку на торте и весело играет с братом

«Нашему младшему внуку сегодня исполнилось два года. Его старшему брату пять лет. В этом возрасте разница между людьми огромная. Артурка Наш еще совсем маленький. На его фоне Игоречек кажется очень взрослым. Длинный день маленького Артура наполнен разными событиями. Мир вокруг него огромный, прекрасный и очень интересный. Пусть этот мир будет добр к нему! Здоровья и счастья тебе, наш любимый малыш! Здоровья и счастья твоей семье: чудесному старшему брату, маме и папе! И, конечно, нам — дедушкам-бабушкам, — много-много сил и здоровья, чтобы видеть, как ты взрослеешь», — написала звезда «Первого канала».

Видео, в котором малыш Артур боится задувать свечу на праздничном торте и обливает брата из садового шланга, растрогало пользователей соцсети.

«Прекрасный мальчик!!! Умненький, красивенький», «Какие чудные детки, а девушка тоже очень красивая, это видимо сноха», «Действительно, в этом возрасте разница в 3 года кажется огромной», «Какие красивые у вас внуки! Породистые», «Интеллигентная семья, малыши такие же растут интеллигенты!!! Поздравляем», — комментируют они.

Подписчики блога Елены отметили, что несмотря на разницу в возрасте, ее мальчики похожи друг на друга словно близнецы.