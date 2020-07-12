Елена Малышева показала, как 5-летний внук играет на пианино: «Будущий Моцарт»

«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие. Мало кто понимает, что обучение детей музыке – это намного больше, чем просто музыкальное образование. Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом. Это также умение трудиться. Каждый день. Важнейшее качество для любого человека. И, конечно, это приобщение к красоте мира, в котором звучит музыка. Я когда-то закончила музыкальную школу с отличием. Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России намного порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас нет. Все занятия частные с преподавателем. А у нас в расписание были специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор. Я до сих пор с огромным уважением вспоминаю моих учителей Ольгу Николаевну Поляничко, Ирину Степановну Романченко и Николая Романовича Зданевича. Сколько лет прошло! А я их всех помню по именам. Они казались мне совершенно необыкновенными людьми. Они по-настоящему учили нас культуре. Не только музыкальной! Они учили нас культуре поведения, культуре общения. Нам повезло найти такого учителя старой формации здесь. Большое спасибо Маргарите Ароновне, Которая терпеливо учит нашего Игоречка. Не только игре на рояле. А ещё и преподает ему постоянные уроки внутренней человеческой культуры», - написала в микроблоге телеведущая.

Подписчики поддержали Елену и похвалили внука за усердие в занятиях.

«Как же это мило! Леночка, какая молодец!!!!! А зайчик какой старательный!!! 😘❤️», «какой мальчик молодец, прямо будущий Моцарт, интересно, он запомнит этот момент?», «Мальчик молодец.Знает ноты,бабушка помогает считать.Ручки надо ставить ещё,не играть прямыми пальчиками.УМНИЧКА.», - пишут поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)