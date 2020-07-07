Ведущая шоу «Жить здорово!» Елена Малышева станет бабушкой в третий раз

Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но, ничего не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей. Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье. Нормальная жизнь и заботы вытесняют коронавирус. Я всем вам желаю увидеться с близкими этим летом. И, конечно, очень жду начала нормальной жизни во всем мире», — написала телеведущая.

Напомним, что старший сын Елены Малышевой, врач Юрий Малышев уже подарил ей двоих внуков — 5-летнего Юрия и Артура, которому 20 июля исполнится два года.