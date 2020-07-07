Ведущая шоу «Жить здорово!» Елена Малышева станет бабушкой в третий раз
Фото: Starface
Елена Малышева опубликовала в Instagram видео из аэропорта и самолета.
«Наконец-то начались мои каникулы. Это был самый странный телевизионный сезон в моей жизни. Мы снимали без зрителей, без Германа Шаевича Гандельмана, к нам боялись приходить звезды. Я работала сразу в трёх программах, из которых две ежедневные. Наш медицинский центр во время всей вспышки продолжал работать, мы работали с коронавирусом и все живы! Диета Елены Малышевой тоже выдержала, и мы сохранили все рабочие места. Поверьте, это очень хороший результат. Сегодня многие закрываются и увольняют сотрудников. Коронавирусом переболела моя мама, брат и младший сын. Все живы и здоровы. Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек!
Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но, ничего не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей. Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье. Нормальная жизнь и заботы вытесняют коронавирус. Я всем вам желаю увидеться с близкими этим летом. И, конечно, очень жду начала нормальной жизни во всем мире», — написала телеведущая.
Напомним, что старший сын Елены Малышевой, врач Юрий Малышев уже подарил ей двоих внуков — 5-летнего Юрия и Артура, которому 20 июля исполнится два года.
Фото и видео: Instagram, globallookpress, starface
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