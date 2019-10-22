Оскандалившаяся звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева сделала публичное заявление

«Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?

Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить? Вот скажите, почему я вообще должна что-либо объяснять? Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своём шаге на весь мир? Есть миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не показывают определенные вещи из своей жизни. Все люди разные.

У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, «особо активные» персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги», — написала актриса в блоге.