У беременной жены шоумена Степана Меньщикова родилась внучка

Ангелина Монах поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует рядом с плакатом: «Поздравляем, теперь ты бабушка».

Степан Меньщиков с женой из-за коронавируса застряли на Сейшелах, поэтому Ангелина не смогла лично поддержать старшую дочь, но рядом с роженицей была ее младшая сестра.