У беременной жены шоумена Степана Меньщикова родилась внучка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Экс-возлюбленный Виктории Бони и звезда реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков опубликовал забавную фотографию с женой Ангелиной Монах.
«Бабушка рядышком с дедушкой снова жених и невеста...», — подписал он фотографию. Его любимая, которая ждет ребенка, накануне стала бабушкой. Новорожденную девочку назвали Розой.
Ангелина Монах поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует рядом с плакатом: «Поздравляем, теперь ты бабушка».
Степан Меньщиков с женой из-за коронавируса застряли на Сейшелах, поэтому Ангелина не смогла лично поддержать старшую дочь, но рядом с роженицей была ее младшая сестра.
О романе Меньщикова и Монах стало известно год назад, а вскоре после начала романа они сообщили, что у них будет ребенок. Сейчас супруга шоумена находится на пятом месяце.
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После 35 лет жизни , я думала , что не полюблю никакого мужчину . Потому что стала разборчивее , привередливее , уши не такие .. , сидит неправильно , говорит не так , волосы торчком , нос пучком 😂. Вообще я всё могу сама . Тем более не хочу нюхать и стирать чужие носки 😂😂😂 И что вы думаете ? Как то в один день , иду такая вся , после работы 🤓🤪, в дорогое кафе чайку попить☕️🍰 , захожу за угол и тут меня в 39 лет ))))купидон пронзил своей стрелой🏹❤️ 😆😄😁. Люблю Стёпу так, что готова спать в обнимку с его всегда чистыми носками . Смотрю на него и любуюсь каждым его волоском , пальчиками , ушками , носиком и всё такое милое и горячо любимое 😅😂❤️❤️❤️#дом2#спасисвоюлюбовь#любовь#ссл#мысчастливы
Степан уже был женат. У него растут 6-летний сын Иван и 3-летняя дочь Варя. Бывшая жена Меньщикова Евгения долгое время не могла смириться с тем, что он от нее ушел. Однажды она даже появилась на ток-шоу, где заявила, что ждет от него ребенка. Якобы у них была близость, когда он навещал детей. Но после она призналась, что пошла на обман из-за ревности.
Фото и видео: Instagram
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