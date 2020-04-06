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У беременной жены шоумена Степана Меньщикова родилась внучка

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Степан и Ангелина

Фото: Instagram

У беременной жены звезды «Дома-2» родилась внучка.

Экс-возлюбленный Виктории Бони и звезда реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков опубликовал забавную фотографию с женой Ангелиной Монах.

«Бабушка рядышком с дедушкой снова жених и невеста...», — подписал он фотографию. Его любимая, которая ждет ребенка, накануне стала бабушкой. Новорожденную девочку назвали Розой.

Ангелина Монах поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует рядом с плакатом: «Поздравляем, теперь ты бабушка».

Степан Меньщиков с женой из-за коронавируса застряли на Сейшелах, поэтому Ангелина не смогла лично поддержать старшую дочь, но рядом с роженицей была ее младшая сестра.

О романе Меньщикова и Монах стало известно год назад, а вскоре после начала романа они сообщили, что у них будет ребенок. Сейчас супруга шоумена находится на пятом месяце.

Степан уже был женат. У него растут 6-летний сын Иван и 3-летняя дочь Варя. Бывшая жена Меньщикова Евгения долгое время не могла смириться с тем, что он от нее ушел. Однажды она даже появилась на ток-шоу, где заявила, что ждет от него ребенка. Якобы у них была близость, когда он навещал детей. Но после она призналась, что пошла на обман из-за ревности.

Фото и видео: Instagram

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