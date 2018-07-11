Идеальный бывший: звезда «Дома-2» Степан Меньщиков купил квартиру экс-жене и детям

Степан и Евгения Меньщиковы развелись осенью прошлого года, но даже после расставания смогли сохранить теплые дружеские отношения. На днях мама двоих детей рассказала в интервью журналу StarHit, что Степан купил ей квартиру рядом со своей в Подмосковье.

«В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела — дети, я редко выезжаю в центр. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — заявила Евгения.