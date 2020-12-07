Лиза Арзамасова заинтриговала Instagram кольцом на пальце и особенной датой

Лиза Арзамасова поделилась в своем Instagram фотографией с намеком на важные события в ее жизни. Молодая актриса выложила свое фото с помолвочным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. К фотографии прилагается не менее интригующая подпись:

«#6декабря», а рядом она поставила смайлик-сердечко.

Поклонники Арзамасовой решили, что речь идет о помолвке, или, возможно, обручении с возлюбленным Лизы, фигуристом Ильей Авербухом, однако подтверждений этому пока нет. Тем не менее, подписчики не замедлили принести актрисе свои поздравления:

«Ааааа! С помолвкой, Елизавета», «Вы невероятно красивы, Лизонька. И чувствую, что в прекрасном расположении духа! Отличного Вам вечера и обязательно-здоровья!», «Счастливая», «Лиза, вы невероятно милая, очаровательная, нежная, прекрасная, счастья и здоровья всей вашей счастливой семье», «Примите поздравления, понятно без слов».

Ранее Лиза похвасталась в своем Instagram красивым кольцом с бриллиантом, подарком Авербуха.