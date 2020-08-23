Лиза Арзамасова сравнила хейтеров со злыми собаками: «Счастливые люди не брызжут ядом»

Исполнительница роли Галины Сергеевны поведала подписчикам историю из своего детства, которая многому ее научила.

«Мы вместе с мамой на улице вечером встретили большую и очень злую собаку, которая лаяла на нас и кидалась. Мне было лет пять. Мама подхватила меня на руки и очень аккуратно отступала от собаки. Когда мы отошли на безопасное расстояние, собака успокоилась и шмыгнула куда-то в переулок. Я плакала и говорила маме, что «больше не буду любить собак, что никакие они не друзья», а мама тогда сказала, что ни одна собака не будет просто так кидаться на людей, без причины. Что так ведет себя только измученное, испуганное или больное животное, и что возможно - собака сильно пострадала от людей... И - да, страшно и опасно, но и очень-очень ее жалко...» — написала Лиза.

Также актриса призналась, что не считает нужным отвечать на комментарии недоброжелателей. Раньше она пыталась говорить с хейтерами, но ни к чему хорошему это не приводило.

Лиза Арзамасова рассекретила свои отношения с Ильей Авербухом этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.