«Я всех люблю и меня все любят»: Лиза Арзамасова показала фото 3-летней себя
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова показала поклонникам фото из своего детства. Она разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена в 3-летнем возрасте.
«Вот что нашлось в "сундуке". Мне около 3 лет. Я всех люблю и меня все любят! Волшебное детство. Даже в ч/б полное красок. Сегодня проснулась в похожем состоянии. И заснуть хочу в таком же», — подписала она фото.
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
«Ничего не изменилось! Мы вас любим! И вы также сияете и дарите нам тепло и любовь», «Солнышко», «Ой, какая улыбчивая прелесть», «Боже мой, ну что за чудо», «Такая милашка», «Невероятная улыбка, все-все передает. Детство прекрасно», «Лизочек! Такая чудесная и трогательная! Мечтательница! На фото ощущается, как ты надумываешь план действий на ближайшую перспективу», «Какая улыбчивая куколка, ничего не изменилось», — полетели комплименты в адрес Лизы Арзамасовой.
Даже на детских фото Лизы видно, что она росла артисткой. Актерский талант в дочери разглядела ее мама Юлия. Она растила ребенка одна, после того, как глава семейства погиб. Юлия Арзамасова сделала все, чтобы ее ребенок добился успеха в любимом деле. даже сейчас, когда Елизавета уже взрослая, самостоятельная и успешная актриса, мама сопровождает ее во всех поездках.
Светские хроникеры даже писали, что мама придумала любовь дочери с Ильей Авербухом, чтобы привлечь больше внимания к их персонам. Влюбленные долго скрывали отношения. А недавно впервые в шоу «Вечерний Ургант» подтвердили свой роман, опровергнув все слухи.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Starface
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