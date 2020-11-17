«Я всех люблю и меня все любят»: Лиза Арзамасова показала фото 3-летней себя

«Ничего не изменилось! Мы вас любим! И вы также сияете и дарите нам тепло и любовь», «Солнышко», «Ой, какая улыбчивая прелесть», «Боже мой, ну что за чудо», «Такая милашка», «Невероятная улыбка, все-все передает. Детство прекрасно», «Лизочек! Такая чудесная и трогательная! Мечтательница! На фото ощущается, как ты надумываешь план действий на ближайшую перспективу», «Какая улыбчивая куколка, ничего не изменилось», — полетели комплименты в адрес Лизы Арзамасовой.

Даже на детских фото Лизы видно, что она росла артисткой. Актерский талант в дочери разглядела ее мама Юлия. Она растила ребенка одна, после того, как глава семейства погиб. Юлия Арзамасова сделала все, чтобы ее ребенок добился успеха в любимом деле. даже сейчас, когда Елизавета уже взрослая, самостоятельная и успешная актриса, мама сопровождает ее во всех поездках.

Светские хроникеры даже писали, что мама придумала любовь дочери с Ильей Авербухом, чтобы привлечь больше внимания к их персонам. Влюбленные долго скрывали отношения. А недавно впервые в шоу «Вечерний Ургант» подтвердили свой роман, опровергнув все слухи.