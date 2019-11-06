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Александр Кержаков опроверг слухи о продолжении судебных тяжб с первой женой: «Я иски не подавал»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Александр Кержаков — многодетный отец

Фото: Instagram

Футболист отметил, что решение суда не устраивает противоположную сторону, а не его.

6 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что Александр Кержаков подал судебный иск против первой супруги Марии Головой. Якобы спортсмен хотел обжаловать размер алиментов, снизить их и добиться отмены запрета выезда из страны из-за долгов. Mash уточнял, что Кержаков задолжал 13 млн рублей.

Александр Кержаков с младшим сыном Темой

Вскоре спортсмен опроверг эту информацию изданию «Подъем», заявив, что никакие иски он не подавал. Он обратил внимание, что алименты 14-летней дочери Дарье платит исправно.

«Я иски не подавал. Это обжалует решение суда та сторона. Она подала на меня иски в суд еще зимой после долгих судебных разбирательств и заседаний были вынесены обоснованные решения по всем искам, и сейчас та сторона обжалует их, — отметил Александр Кержаков. — Ту сторону что-то не устраивает, не меня. Я принял решение суда».

Александр Кержаков с дочерью Дарьей

Фото: Instagram

Александр Кержаков известен как один из самых скандальных в отношениях с женщинами спортсменов. Он трижды был женат (один из них фактический) и три раза его романы заканчивались громко, с обоюдными обвинениями и войнами за детей.

С первой женой Марией Горловой Александр Кержаков прожил 5 лет, у них родилась дочь Даша. В фактическом браке с Екатериной Сафроновой спортсмен прожил четыре года. В 2015-м он лишил Сафронову родительских прав на сына Игоря, который родился в 2013-м.

Развод с третьей любимой женщиной Миланой Тюльпановой освещали во всех СМИ. Кержаков также пытался отобрать у нее сына Артемия, но суд встал на сторону матери. После долгих тяжб футболист заявил, что ради ребенка завершает «войну».

Фото и видео: Instagram

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