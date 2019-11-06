Александр Кержаков опроверг слухи о продолжении судебных тяжб с первой женой: «Я иски не подавал»

Александр Кержаков известен как один из самых скандальных в отношениях с женщинами спортсменов. Он трижды был женат (один из них фактический) и три раза его романы заканчивались громко, с обоюдными обвинениями и войнами за детей.

С первой женой Марией Горловой Александр Кержаков прожил 5 лет, у них родилась дочь Даша. В фактическом браке с Екатериной Сафроновой спортсмен прожил четыре года. В 2015-м он лишил Сафронову родительских прав на сына Игоря, который родился в 2013-м.

Развод с третьей любимой женщиной Миланой Тюльпановой освещали во всех СМИ. Кержаков также пытался отобрать у нее сына Артемия, но суд встал на сторону матери. После долгих тяжб футболист заявил, что ради ребенка завершает «войну».