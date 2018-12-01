Александр Кержаков не отдает жене полуторагодовалого сына

Кроме того, Кержаков сообщил, что завтра должна состояться долгожданная встреча Миланы с сынишкой: «"В ожидании..." Уже завтра, первый раз за 27 дней и третий раз за 3 месяца, преодолев все болезни, погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости... К нам, вроде бы как, решили зайти.... Так что мы ждём... 🙄».