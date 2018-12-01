Александр Кержаков не отдает жене полуторагодовалого сына

На днях 25-летняя Милана Кержакова сообщила, что вновь отстояла свое право на проживание вместе с полуторагодовалым сыном на время бракоразводного процесса. Суд отклонил апелляцию на судебное решение, поданную Александром Кержаковым. Тем не менее, судя по Instagram футболиста, маленький Артемий так и не вернулся в маме. Несколько часов назад Александр опубликовал несколько кадров со старшим и младшим сыновьями.
Кроме того, Кержаков сообщил, что завтра должна состояться долгожданная встреча Миланы с сынишкой: «"В ожидании..." Уже завтра, первый раз за 27 дней и третий раз за 3 месяца, преодолев все болезни, погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости... К нам, вроде бы как, решили зайти.... Так что мы ждём... 🙄».
Стоит отметить, что еще не определено, кому принадлежит право окончательной опеки над Артемием, поэтому Александр и Милана вновь встретятся в суде. Адвокат Миланы Александр Добровинский записал обращение к Александру Кержакову, в котором просит футболиста исполнить решение суда ради благополучия Артемия.
(Орфография и стиль авторов сохранены.– прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Текст: Наталья Емельянова