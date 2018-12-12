Александр Кержаков показал видео со встречи Миланы Тюльпановой с сыном: «Извините, но я больше не могу молчать»

«Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу. Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить ее один на один с ребёнком, тк мое присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном. Итог вы видете сами. Без комментариев... », — написал мужчина под видео, снятым на скрытую камеру.

Кержаков также счел необходимым ответить на «крик отчаяния», который бывшая жена опубликовала накануне, и прокомментировать обвинения в его адрес.

«А теперь о невыполнении мной исполнительного листа: ВО ВЧЕРАШНЕМ РАЗГОВОРЕ С МИЛАНОЙ Я ПРЕДЛОЖИЛ ЕЙ, СЕГОДНЯ УТРОМ, БЕЗ СМИ, КАМЕР И АДВОКАТОВ, САМОЙ, ПРИЕХАТЬ И ЗАБРАТЬ РЕБЕНКА. ИТОГ: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВРЕМЕНИ, НО СПУСТЯ ЧАС ОНА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЕЗЖАТЬ И УЕХАЛА В МОСКВУ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. В данный момент, по рекомендации суда, пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против, и условия мирового ее устраивают, но ей не разрешают его подписывать ее юристы. Давайте быть честными, хотя бы, перед самими собой. Хватит устраивать из этой ситуации шоу для удовлетворения каких-то своих личных амбиций. Я прошу Милану и ее "советчиков", прежде всего, думать об интересах маленького ребёнка», — объяснил отец мальчика.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram