Проскурякова и Николаев, Маликовы, Барановская и другие звезды показали своих близких в День семьи

«Прошу прощения, что без парадного костюма, зато эмоционально! Петя Петрович поздравляет всех с Межнународным Днем Семьи, и желает бабушкам и дедушкам скорее воссоединиться со своими любимыми внуками», — расшифровала Екатерина Стриженова.

Юлия Проскурякова показала нежное семейное фото с мужем и дочерью: «Архив 2019 года. Юрмала», — пояснила она.

«Да-да, мы знаем, что мы из одного ларца. И очень этому радуемся», — написала Инна Маликова под семейным снимком.

«Сегодня Международный день семьи! Поздравляем всех и желаем самого в главного — это крепкого здоровья. Давайте беречь друг друга, любить друг друга, уважать друг друга и заботиться друг о друге», — пожелала Юлия Барановская.

«Пусть у вас всегда будет мир, достаток и любовь. Решили сделать семейное самоизоляционное фото. "А теперь все улыбаемся и смотрим в камеру," — сказала я. "Агггааа, конечно," — подумали дети. Спасибо, что не убежали из кадра», — поделилась Катя Копанова.

Арман Давлетьяров показал свою большую семью. Николай Валуев — тоже.