78-летний Лев Лещенко вышел на связь с поклонниками и представил новую песню

С тех пор, как 23 марта Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус, он не выходил на связь. На днях в официальном Instagram артиста появилась запись, сделанная его представителем — тот просил поддержать музыканта и его супругу в борьбе с недугом, но столкнулся с критикой. Теперь в блоге появилось обращение от самого Льва Валерьяновича.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем. Искренне ваш, Лев Лещенко»