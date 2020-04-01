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78-летний Лев Лещенко вышел на связь с поклонниками и представил новую песню

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Лев Лещенко

Фото: Instagram Льва Лещенко

В блоге Льва Лещенко опубликованы его слова благодарности.

С тех пор, как 23 марта Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус, он не выходил на связь. На днях в официальном Instagram артиста появилась запись, сделанная его представителем — тот просил поддержать музыканта и его супругу в борьбе с недугом, но столкнулся с критикой. Теперь в блоге появилось обращение от самого Льва Валерьяновича.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем. Искренне ваш, Лев Лещенко»

«Представляю вам свою новую песню "Вальс любви", которую я записал с певицей Erika», — добавил он.

Напомним, что 78-летний Лев Лещенко обратился в медицинское учреждение в Коммунарке из-за подозрения на воспаление легких. Спустя сутки СМИ сообщили, что артист попал в реанимацию, а диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» подтвержден. Позже друг Лещенко Владимир Винокур сообщил, что музыканту стало лучше.

Редакция Passion.ru желает артисту скорейшего выздоровления!

Фото и видео: Instagram

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