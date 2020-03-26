СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у Льва Лещенко, находящегося в реанимации
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Фото: Instagram
23 марта стало известно, что 78-летний Лев Лещенко с 66-летней супругой Ириной оказались в инфекционной больнице в Коммунарке, куда попадают больные с подозрением на коронавирус.
Тогда представитель народного артиста РСФСР отметил, что Лев Валерьянович вернулся с женой из Италии, 10 дней они провели в самоизоляции, после чего почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам.
И если в начале недели Льву Лещенко ставили только диагноз пневмония, то теперь у него обнаружили Covid-19, сообщает телеграм-канал Life, ссылаясь на свои источники, подтвердившие информацию.
Артист вторые сутки находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Сейчас его состояние оценивают как крайне-тяжелое.
Директор артиста Олег Дмитриев ситуацию пока не прокомментировал. Раньше он заявлял, что Лещенко в реанимации "питается" кислородом. «Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — говорил Дмитриев в интервью агентству ТАСС.
Однако близкий друг и коллега Льва Лещенко Владимир Винокур сведения о коронавирусе пока опровергает.
«Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет», — цитирует Винокура «Интерфакс».
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Фото и видео: Instagram
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