СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у Льва Лещенко, находящегося в реанимации

23 марта стало известно, что 78-летний Лев Лещенко с 66-летней супругой Ириной оказались в инфекционной больнице в Коммунарке, куда попадают больные с подозрением на коронавирус.

Тогда представитель народного артиста РСФСР отметил, что Лев Валерьянович вернулся с женой из Италии, 10 дней они провели в самоизоляции, после чего почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам.

И если в начале недели Льву Лещенко ставили только диагноз пневмония, то теперь у него обнаружили Covid-19, сообщает телеграм-канал Life, ссылаясь на свои источники, подтвердившие информацию.