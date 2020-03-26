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СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у Льва Лещенко, находящегося в реанимации

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Лев Лещенко

Фото: Instagram

Близкие Льва Валериановича информацию о его тяжелом состоянии пока опровергают.

23 марта стало известно, что 78-летний Лев Лещенко с 66-летней супругой Ириной оказались в инфекционной больнице в Коммунарке, куда попадают больные с подозрением на коронавирус.

Тогда представитель народного артиста РСФСР отметил, что Лев Валерьянович вернулся с женой из Италии, 10 дней они провели в самоизоляции, после чего почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам.

И если в начале недели Льву Лещенко ставили только диагноз пневмония, то теперь у него обнаружили Covid-19, сообщает телеграм-канал Life, ссылаясь на свои источники, подтвердившие информацию.

Артист вторые сутки находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Сейчас его состояние оценивают как крайне-тяжелое.

Директор артиста Олег Дмитриев ситуацию пока не прокомментировал. Раньше он заявлял, что Лещенко в реанимации "питается" кислородом. «Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — говорил Дмитриев в интервью агентству ТАСС.

Однако близкий друг и коллега Льва Лещенко Владимир Винокур сведения о коронавирусе пока опровергает.

«Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет», — цитирует Винокура «Интерфакс».

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Фото и видео: Instagram

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