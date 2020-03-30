Представитель Льва Лещенко обратился к его поклонникам и коллегам с просьбой о поддержке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Aleksey Ivanov/globallookpress
«Уважаемые артисты, друзья и поклонники. Прошу принять участие в песенном флэшмобе в поддержку процесса выздоровления Льва Лещенко и супруги Ирины. Давайте каждый, кто может запишет песню "Надежда" на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине. Песни можно отправлять на официальный инстаграм @leshchenko_lv с хэштэгом #ЛевНадежда», — попросил он.
Напомним, что 78-летний Лев Лещенко обратился в медицинское учреждение в Коммунарке из-за подозрения на воспаление легких 23 марта. Спустя сутки стало известно, что артист попал в реанимацию, а диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» подтвержден. Позже друг музыканта Владимир Винокур сообщил, что музыканту стало лучше.
Редакция Passion.ru желает Льву Валерьяновичу и его супруге скорейшего выздоровления!
Фото и видео: Instagram, Globallookpress, YouTube
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