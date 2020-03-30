Представитель Льва Лещенко обратился к его поклонникам и коллегам с просьбой о поддержке

«Уважаемые артисты, друзья и поклонники. Прошу принять участие в песенном флэшмобе в поддержку процесса выздоровления Льва Лещенко и супруги Ирины. Давайте каждый, кто может запишет песню "Надежда" на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине. Песни можно отправлять на официальный инстаграм @leshchenko_lv с хэштэгом #ЛевНадежда», — попросил он.