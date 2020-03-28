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Состояние Льва Лещенко улучшилось – артиста перевели в обычную палату

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лев Лещенко

Фото: Instagram Льва Лещенко

Из «коронавирусной больницы» пришли хорошие новости.

Несколько дней назад стало известно, что 78-летний Лев Лещенко с супругой попалив инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. СМИ сообщали, что артист находился в реанимации с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне подтвержденного Covid-19. В субботу, 28 марта, стало известно, что Льву Валериановичу уже лучше, и его перевели в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал друг Лещенко Владимир Винокур: «Все нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его».

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артиста оценивается как средней тяжести.

Редакция Passion.ru желает Льву Валериановичу скорейшего выздоровления!

Фото: Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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