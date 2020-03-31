Представитель Льва Лещенко встал на защиту артиста и его жены из-за жесткой критики в их адрес
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Фото: Aleksey Ivanov/globallookpress
Накануне представитель попавшего в больницу Льва Лещенко обратился к его поклонникам и коллегам с просьбой о поддержке. Речь шла об участии в флешмобе, который мог бы улучшить моральное состояние артиста и его супруги. Однако реакция публики оказалась весьма неоднозначной.
«Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Л.В.Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий. Л.В.Лещенко, вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован Мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный)», — написал в официальном блоге Льва Лещенко директор его культурного фонда Андрей Гайдель.
«Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы», — подчеркнул он.
Напомним, что 78-летний Лев Лещенко обратился в медицинское учреждение в Коммунарке из-за подозрения на воспаление легких 23 марта. Спустя сутки СМИ сообщили, что артист попал в реанимацию, а диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» подтвержден. Позже друг музыканта Владимир Винокур сообщил, что музыканту стало лучше.
Редакция Passion.ru желает артисту скорейшего выздоровления!
Фото и видео: Instagram, Globallookpress, YouTube
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