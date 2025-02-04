Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» Ярбусовой к Центробанку из-за плагиата

Иск художницы мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Центробанку был принят к рассмотрению Мещанским судом в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним — создатели картины полагают, что регулятор незаконным образом использовал результаты их интеллектуальной деятельности, выпустив юбилейные монеты с изображенными на них персонажами «Ежика». О том, что Ярбусова подала на ЦБ в суд, стало известно на прошлой неделе. Художница намерена получить компенсацию в размере 5 млн рублей.

Режиссер же мультфильма Юрий Норштейн ранее и вовсе призывал уничтожить все выпущенные монеты, поскольку они были произведены с нарушением авторских прав и без его ведома.

Эту ситуацию тогда прокомментировали в «Союзмультфильме» — там сообщили, что компания владеет всеми правами на «Ежика в тумане» В Центробанке же пояснили, что памятные монеты, посвященные мультфильму, выпустили при наличии договора с правообладателем, которым является как раз ООО «Союзмультфильм».

Первая встреча сторон процесса по иску Ярбусовой запланирована на 17 февраля. В ее ходе будет определен состав участников дело, после чего суд назначит саду основного рассмотрения иска.

Ранее мы писали о том, что из-за плагиата в суд подали на американскую певицу Тейлор Свифт.