Художник «Ежика в тумане» подала в суд на Центробанк из-за плагиата

В один из судов Москвы поступил иск от художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой. В нем она обвиняет Центробанк РФ в нарушении авторских прав.

По данным «Абзаца», мультипликатор считает, что Банк России использовал продукты ее интеллектуальной деятельности без ее разрешения и без указания авторства. В связи с этим Ярбусова требует выплатить ей 5 млн рублей компенсации.

Это уже не первый случай, когда создатели мультфильма предъявляют претензии к регулятору. Причиной конфликта стал выпуск памятной монеты с главным героем картины Ежиком в сентябре 2024 года. Тогда режиссер Юрий Норштейн возмутился использованием образа без его согласия и призвал уничтожить тираж монеты.

«Это воровство и плагиат! Эти монеты являются фальшаком. Они должны быть уничтожены…», — заявил тогда он.

Эту ситуацию тогда прокомментировали в «Союзмультфильме» — там сообщили, что компания владеет всеми правами на «Ежика в тумане» В Центробанке же пояснили, что памятные монеты, посвященные мультфильму, выпустили при наличии договора с правообладателем, которым является как раз ООО «Союзмультфильм».