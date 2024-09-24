«Это воровство»: режиссер Юрий Норштейн потребовал уничтожить памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»

Режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн потребовал уничтожить памятные монеты с главным героем. По его словам, персонаж был перерисован английским художником, и сделано это плохо.

Комментарий режиссера приводит издание «Абзац».

«Это воровство и плагиат! Эти монеты являются фальшаком. Они должны быть уничтожены…», - заявил Норштейн.

Он назвал «гнусным» персонажа, изображенного на монете. Режиссеру известно, что героя перерисовали.

«Он срисовал плохо, потому что ничего в этом не понимает… Этот персонаж очень сложный, он абсолютно неуловим», - возмущен режиссер.

При этом судиться с «Союзмультфильмом» Норштейн не планирует.

Напомним, «Ежик в тумане» создан в 1975 году. Автором главного героя была жена Норштейна – Франческа Ярбусова. ЦБ выпустил серию памятных монет с изображением Ежика к 50-летию мультфильма. Там объяснили, что есть договор с правообладателем, благодаря которому стал возможен выпуск монет.

Ранее сообщалось, что сын ведущего Михаила Ширвиндта попал в больницу, проглотив монету.