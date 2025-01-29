На Тейлор Свифт подали в суд из-за плагиата после выхода фильма The Eras Tour

Американскую певицу Тейлор Свифт обвинили в плагиате после выхода фильма The Eras Tour, посвященного ее мировому турне. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, сумма иска к исполнительнице составляет в пересчете на рубли около 686 млн. Его подала художница Кимберли Мараско из Флориды — она считает, что песни и клипы Свифт содержат «творческие элементы», напоминающие ее работы.

Это уже не первая попытка Мараско засудить исполнительницу — схожий иск был отклонен в прошлом месяце из-за истечения срока давности (решение, кстати, вынесла судья Эйлин Кэннон, которая рассматривала одно из дел президента США Дональда Трампа).

При этом иск Мараско к продюсерской компании Taylor Swift Productions Inc. был принят. Во вторник, 28 января, юристы подали ходатайство об отклонении и его, утверждая, что у чем более половины половины инцидентов, включенных в заявление, «истек срок давности».

Адвокаты Аарон С. Блинн и Кэтрин Райт Морроне в своей заявке подчеркнули важность законов о нарушении авторских прав, в которых говорится, что иски должны быть поданы в течение трех лет с момента, когда истцу стало известно о предполагаемом нарушении. Адвокаты утверждают, что Мараско может подавать иски только в том случае, если ей стало известно об этом после апреля 2021 года. Все же песни Свифт, указанные в иске Мараско, были выпущены до этого времени.

Ранее мы писали о том, что Тейлор Свифт была признана самым успешным исполнителем XXI века.