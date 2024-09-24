В «Союзмультфильме» ответили на требования Норштейна уничтожить монеты с «Ежиком в тумане»

Представители киностудии «Союзмультфильм» прокомментировали претензии создателя «Ежика в тумане» Юрия Норштейна из-за выпущенных Центробанком памятных монет с легендарным персонажем.

«Союзмультфильм» является обладателем исключительной лицензии на фильм «Ежик в тумане», созданный на киностудии в 1975 году», — пояснили NEWS.ru в пресс-службе киностудии.

Там также добавили, что студия вправе использовать персонажа фильма «Ежик в тумане» для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования.

При этом представитель пресс-службы подчеркнул, что выплатами авторского вознаграждения занимается Госфильмофонд России.

В Центральном банке России ранее пояснили, что памятные монеты, посвященные «Ежику в тумане», выпустили при наличии договора с правообладателем, которым является ООО «Союзмультфильм».

Ранее Юрий Норштейн потребовал уничтожить памятные монеты с «Ежиком в тумане». По его словам, персонаж был перерисован английским художником, и сделано это плохо.